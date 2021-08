ప్రధాని మోడీ నోట సర్జికల్ స్ట్రైక్స్..ఎయిర్ స్ట్రైక్స్: శతృమూకకు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్

India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ మరోసారి సర్జికల్ స్ట్రైక్స్.. ఎయిర్ స్ట్రైక్స్‌ను ప్రస్తావించారు. ఈ రెండూ దేశ రక్షణ వ్యవస్థ బలాన్ని, నైపుణ్యాన్ని చాటి చెప్పాయని పేర్కొన్నారు. భారత్ బలహీనం కాదని, ప్రతీకారాన్ని తీర్చుకుంటుందనే హెచ్చరికలను శతృదేశాలకు పంపించినట్టయిందని అన్నారు. ఇది ఒకప్పటి భారత్ కాదని.. సరికొత్త భారత్ అనే విషయాన్ని శతృవులకు తెలియజేసేలా చేసిందని ప్రధాని స్పష్టం చేశారు. ఎలాంటి కఠిన నిర్ణయాలనైనా భారత్ తీసుకోగలుగుతుందనే సందేశాన్ని ఇచ్చిందని వ్యాఖ్యానించారు.

English summary

By conducting surgical strikes and airstrikes, we have given a message of the emergence of a new India to our enemies. It also conveys that India can take tough decisions: PM Modi from the ramparts of Red Fort on Independence Day.