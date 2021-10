లఖింపూర్ ఖేరీ ఘటన : రైతులపై ప్లాన్ ప్రకారమే దాడులు ; అనుమతి నిరాకరించినా సరే రాహుల్ గాంధీ పర్యటన !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

లఖింపూర్ ఖేరిలో హింసాకాండ దేశ రాజకీయాలను హీటెక్కిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. హింసాత్మక ఘటనలు చోటు చేసుకున్న ఉత్తరప్రదేశ్ లోని లఖింపూర్ జిల్లాలో ఈరోజు రాహుల్ గాంధీ పర్యటించనున్న నేపథ్యంలో రాహుల్ గాంధీ పర్యటనకు యూపీ ప్రభుత్వం అనుమతి నిరాకరించింది. నిషేధాజ్ఞల పేరుతో యూపీ ప్రభుత్వం అనుమతి నిరాకరించినా, రాహుల్ గాంధీ మాత్రం తన పర్యటనను కొనసాగిస్తానని లఖింపూర్ ఖేరికి బయలుదేరారు.

English summary

Rahul Gandhi told that farmers in the country were being systematically attacked and that the families of the victims would be consulted even if permission was not granted.