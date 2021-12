తమిళనాడు సర్కార్ మరో సంచలన నిర్ణయం ... ప్రభుత్వోద్యోగాలకు తమిళ పరీక్ష తప్పనిసరి చేస్తూ ఉత్తర్వులు

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో భాషాభిమానం ఎక్కువగా ఉన్న రాష్ట్రం గురించి చెప్పాలంటే ఠక్కున ప్రతి ఒక్కరూ తమిళనాడు గురించి చెప్తారు. తమిళులకు ఎనలేని భాషాభిమానం ఉందని అనేక సందర్భాల్లో వ్యక్తమైంది . ఇటీవల తమిళంలో మాట్లాడిన వినియోగాదారుడితో హిందీ నేర్చుకోమని చెప్పిన జొమాటో ఏజెంట్ కు ఓ తమిళ తంబి ఘోరంగా షాక్ ఇచ్చారు. ఏకంగా జొమాటోని బహిష్కరించాలని పిలుపునిచ్చారు. హిందీ జాతీయ భాష కాదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దీంతో జోమాటో సంస్థ దిగొచ్చి క్షమాపణ చెప్పక తప్పలేదు.

Anyone in the state of Tamil Nadu who wants to get a government job must pass the Tamil exam. The Tamil Nadu government, led by Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin, has issued orders to this effect.