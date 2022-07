India

oi-Rajashekhar Garrepally

చెన్నై: ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ చేతుల మీదుగా 44వ చెస్ ఒలింపియాడ్ పోటీలు తమిళనాడులో అట్టహాసంగా ప్రారంభమయ్యాయి. దేశమంతా చుట్టేసిన ఒలింపియాడ్ టార్చ్‌ను ప్రధాని మోడీ, తమిళనాడు సీఎం ఎంకే స్టాలిన్‌కు ఐదుసార్లు ప్రపంచ చెస్ ఛాంపియన్ విశ్వనాథన్ ఆనంద్ అందజేశారు. కాగా, మొట్టమొదటిసారి చెస్ ఒలింపియాడ్ కు భారత్ ఆతిథ్యం ఇస్తుండటం విశేషం. ఆగస్టు 10వ తేదీ వరకు పోటీలు జరుగుతాయి. విశ్వనాథన్ ఆనంద్ ఆటగాళ్లకు మెంటర్‌గా వ్యవహరించనున్నారు.

ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోడీ మాట్లాడుతూ.. చదరంగం(చెస్) మాతృభూమిపై ప్రతిష్టాత్మక ఈవెంట్ జరగడం ఆనందంగా ఉందన్నారు. సొంత ప్రాంతంలో తొలిసారి చెస్ ఒలింపియాడ్ జరుగుతోందన్నారు. గత మూడు దశాబ్దాల కాలంలో ఆసియాకు రావడం ఇదే మొదటిసారి అని చెప్పారు. క్రీడలు ఎప్పుడూ అద్భుతమైనవేనని, ఇందులో ఓటములుండవన్నారు.

తమిళనాడులోని ఆలయాలను పరిశీలిస్తే.. దేవుడు కూడా చెస్ ఆడిన ఆనవాళ్లు కనిపిస్తాయని, అందుకే ఈ రాష్ట్రానికి చెస్ తో ఎంతో చారిత్రక అనుబంధం ఉందన్నారు. అంతేగాక, భారతదేశానికే తమిళనాడు చెస్ పవర్ హౌస్ అయిందని, ఈ రాష్ట్రం ఎంతో మంది గ్రాండ్ మాస్టర్లను తయారు చేసిందన్నారు ప్రధాని మోడీ.

May the 44th Chess Olympiad in Chennai be an enriching experience for everyone. Best wishes to all the participants. https://t.co/u2DZzotHGF