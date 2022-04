Target: హ్యాండ్ ఇచ్చిన భార్య, కోర్టులో విడాకుల కేసు, భార్య మీద పగతో మామను చంపేసిన అల్లుడు!

India

oi-Mallikarjuna

పూణే/ముంబాయి: వివాహం చేసుకున్న దంపతులు కొన్ని సంవత్సరాలు చాలా సంతోషంగా కాపురం చేశారు. భార్య తల్లిదండ్రులు కూడా అల్లుడిని మొదట్లో బాగానే చూసుకున్నారు. కొన్ని సంవత్సరాల తరువాత దంపతుల మద్య చిన్నచిన్న గొడవలు మొదలైనాయి. చిన్నచిన్న గొడవలు పెద్దవి కావడంతో ఇరువైపుల కుటుంబ సభ్యులు పెద్దలు జోక్యం చేసుకుని రాజీ చేస్తూ వచ్చారు. అయితే పరిస్థితులు చెయ్యిదాటి పోవడంతో దంపతులు విడాకులు తీసుకోవాలని కోర్టును ఆశ్రయించారు. దంపతుల విడాకుల కేసు కోర్టులో ఇంకా విచారణలో ఉంది.

భర్త అతని భార్య కుటుంబ సభ్యుల మీద రగిలిపోతున్నాడు. ఎలాగైనా తన భార్య, ఆమె కుటుంబ సభ్యుల మీద పగ తీర్చుకోవాలని రగిలిపోయాడు. కత్తి జోబులో పెట్టుకున్న భర్త నేరుగా అతని భార్య ఇంటి దగ్గరకు వెళ్లాడు. భార్య తండ్రి కనపడటంతో అతన్ని చంపేశాడు. మామను హత్య చేసిన అల్లుడు నేరుగా పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లి లొంగిపోయాడు. అయితే నా భార్యతో నేను విడిపోవడానికి ఆమె కుటుంబ సభ్యులే కారణం అని, నా భార్య తప్పించుకుందని భర్త చెప్పడంతో పోలీసులు షాక్ అవుతున్నారు.,

Illegal affair: లేడీ టీచర్ కు ఇద్దరు భర్తలు, మద్యలో మూడోవాడు, రెండో భర్త ఏం చేశాడంటే ?, కూతురిని!

English summary

Target: A man walked into the Khadki police station late on Wednesday evening brandishing a knife with blood stains and claimed that he had stabbed his father-in-law with it at Khadki Bazaar over the divorce case with his wife.