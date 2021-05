Teacher: టవల్ ముక్కతో ఆన్ లైన్ పాఠాలు చెప్పిన టీచర్, ధరిద్రం చూడలేక ?, సీఎం సోదరి ఎంట్రీతో !

National

oi-Mallikarjuna

చెన్నై: కరోనా వైరస్ (COVID-19) మహమ్మారి పుణ్యమా అంటూ దేశవ్యాప్తంగా ఆన్ లైన్ క్లాసులు జరుగుతున్నాయి. ఎంతో ప్రసిద్ది చెందిన ఓ స్కూల్ లో కామంధుడైన టీచర్ ఆన్ లైన్ క్లాసుల పేరుతో విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగాటం ఆడుతున్నాడు. ఆన్ లైన్ పాఠాలు చెప్పడానికి ఆ ధరిద్రుడు టవల్ ముక్క కట్టుకుని వెళ్లి వీడియో లో అమ్మాయిలకు పాఠాలు చెప్పాడు. నీ స్లివ్ లెస్ టాప్ బాగుంది. నీ టీషర్టు బాగున్నాయి.... నీ డ్రెస్ లోపల.........అంటూ అమ్మాయిల ప్రైవేట్ పార్ట్స్ గురించి వివరిస్తూ నీఛంగా మాట్లాడాడు. సినిమాకు పోదామా అంటూ అమ్మాయికు వాట్సాప్ లు మెసేజ్ లు పంపించాడు. ఎంతో చరిత్ర కలిగిన ఆ స్కూల్ లో శ్రీమంతుల పిల్లలతో పాటు సినీ పరిశ్రము చెందిన వారి పిల్లలు, సెలబ్రిటీలు, రాజకీయ ప్రముఖుల పిల్లలు చాలా ఎక్కువ మంది చదువుతున్నారు. పాఠశాల యాజమన్యానికి ఫిర్యాదులు చేసినా ఆ కామాంధుడి మీద ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని విద్యార్థులు ఆరోపిస్తున్నారు. 20 ఏళ్లకు పైగా అక్కడే పని చేస్తున్న ఆ కామాంధుడైన టీచర్ ను అరెస్టు చెయ్యాలని సోషల్ మీడియాలో ఆందోళన మొదలైయ్యింది. సీఎం సోదరి సైతం ఈ విషయంలో జోక్యం చేసుకున్నారు అంటే పరిస్థితి ఎంత వరకు వెళ్లిందో అర్థం అవుతోంది. దేశ వ్యాప్తంగా ఇప్పుడు ఈ స్కూల్ గురించి చర్చ మొదైయ్యింది.

English summary

Teacher: In a shocking case, several students and alumni of Padma Sheshadri Bala Bhavan School in Tamil Nadu's Chennai have accused one of their teachers of making sexual advances and sexually coloured remarks at them. Several students and alumni of the school took to social media to call out Rajagopalan who teaches Accountancy and Business Studies at the KK Nagar branch of the school for interacting with students with sexual intent.