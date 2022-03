Temple: హిందూ దేవాలయం కోసం రూ. 2. 50 కోట్ల భూమిని దానం చేసిన ముస్లీం ఫ్యామిలీ, సలామ్ ఖాన్ బాయ్ !

India

పాట్నా: మతాల మద్య చిచ్చు పెట్టి రాజకీయ లభ్దిపొందాలని పొందాలని కొందరు రాజకీయ నాయకులు ప్రయత్నిస్తుంటే కొందరు ప్రజలు మాత్రం వాటికి భిన్నంగా ప్రవర్థిస్తున్నారు. రాముడు అయినా, అల్లా అయినా ఒక్కటే అని ఓ ముస్లీం కుటుంబం నిరూపించింది. సాటి ప్రజలకు వంద రూపాయలు సహాయం చెయ్యడానికి వెనుకాముందు ఆలోచించే ఈ కాలంలో కోట్ల రూపాయల భూమిని వేరే మతం దేవాలయానికి ఓ కుటుంబం దానం చేసింది. వినడానికి ఆశ్చర్యం అయిన ఇది నిజం. దేశంలోనే అతి గొప్ప హిందూ దేవాలయం నిర్మించడానికి ప్రయత్నిస్తున్న హిందువులకు కోట్ల రూపాయల భూమిని దానం చేసిన ముస్లీం కుటుంబ సభ్యులు దేశంలోనే కోట్లాది మంది ముస్లీం సోదరులకు ఆదర్శంగా నిలిచారు. సుమారు రూ. 500 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో ప్రపంచంలోని అతి పెద్ద దేవాలయాల్లో ఒకటిగా ఉండాలని ఈ దేవాలయం నిర్మిస్తున్నారు.

Temple: Setting an example of communal harmony in the country, a Muslim family in Bihar has donated land worth Rs.2.5 crore for construction of the world's largest Hindu temple Virat Ramayan Mandir—in the Kaithwalia area of East Champaran district in the state