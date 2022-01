భారత్ నేపాల్ సరిహద్దు వివాదం: నేపాల్ భూభాగంలో భారత్ నిర్మాణాలను ఆపెయ్యాలని నేపాల్ డిమాండ్

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారత్ నేపాల్ దేశాల మధ్య మళ్లీ సరిహద్దు వివాదం రగులుకుంది. భారత దేశ సరిహద్దు ప్రాంతాలైన లింపియా ధురా, లిపు లేక్, కాలాపానీలు నేపాల్ భూభాగంలోని అంతర్భాగమని నేపాల్ పేర్కొంటుంది. ఈ క్రమంలో నేపాల్ తన తూర్పు కాళీ నది భూభాగంలో ఏకపక్ష భారత నిర్మాణాన్ని మరియు రోడ్డు విస్తరణ విస్తరణ పనులను నిలిపివేయాలని భారతదేశాన్ని కోరింది. అంతేకాదు తాము భారతదేశంలో ఉన్న సరిహద్దు సమస్యలను చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోవాలని కోరుతున్నట్లుగా నేపాల్ వెల్లడించింది.

English summary

The border dispute between India and Nepal has flared up again. In this context that India was asked to stop the unilateral Indian construction and road widening works in Lipulek.