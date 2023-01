Lovers: రాత్రి ఫ్రెండ్స్ కు లోకేషన్ పంపించిన గర్ల్ ఫ్రెండ్ ను గ్యాంగ్ రేప్ చేపించిన ప్రియుడు, మ్యాటర్ !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/విల్లుపురం: కుటుంబ పరిస్థితులు అనుకూలించకపోవడంతో స్కూల్ చదువు మద్యలోనే ఆపేసిన యువతి ఒక చోట పని చేస్తోంది. రోజు పనికి వెళ్లి వస్తున్న అమ్మాయి మీద ఓ యువకుడు కన్నువేశాడు. కొంతకాలం అమ్మాయి వెంటపడిన యువకుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానని, పెళ్లి చేసుకుంటానని ఆమెకు మాయమాటలు చెప్పాడు. ప్రేమ, పెళ్లి పేరుతో ఆ అమ్మాయిని శారీరకంగా లొంగదీసుకుని ఎంజాయ్ చేశారు. రాత్రి ఇంటికి వెలుతున్న అమ్మాయిని ఆమె ప్రియుడు రహస్య ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లి రొమాన్స్ చేశాడు. ఆ సందర్బంలో ఇద్దరు యువకులు అక్కడికి వెళ్లి ప్రేమికుల రొమాన్స్ సీన్లను వీడియోలు తీశారు. ఆ వీడియోలు చూపించి యువతిని బ్లాక్ మెయిల్ చేసి అక్కడే గ్యాంగ్ రేప్ చేశారు. యువతి అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిపోయింది. గ్యాంగ్ రేప్ చేసిన నిందితులతో పాటు ప్రియుడు ఎస్కేప్ అయ్యాడు. తరువాత ప్రియురాలికి మ్యాటర్ తెలిసిపోవడంతో అసలు కథ మొదలైయ్యింది.

English summary

The boyfriend who gang-raped his girlfriend with his friends near Viluppuram in Tamil Nadu, believed that he would get married.