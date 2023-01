lady doctor: ప్రైవేట్ పార్ట్స్ వర్ణిస్తూ మేసేజ్ లు, మేడమ్ మంచిది కాబ్బటి ?, ధైర్యం లేదంట !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై: లేడీ డాక్టర్ సొంతంగా క్లీనిక్ పెట్టుకుని రోగులకు వైద్యం చేస్తున్నారు. ప్రతిరోజు ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు లేడీ డాక్టర్ ఆమె క్లీనిక్ లో ఉంటున్నారు. కొంతకాలం క్రితం లేడీ డాక్టర్ కు వాట్సాప్ లో ఓ మెసేజ్ వచ్చింది. లేడీ డాక్టర్ మీరు చాలా అందంగా ఉన్నారని ఆ మెసేజ్ లో ఉంది. అయితే లేడీ డాక్టర్ ఆ మెసేజ్ గురించి పెద్దగా పట్టించుకోలేదని తెలిసింది. తరువాత లేడీ డాక్టర్ శరీరంలోని ప్రతి పార్ట్ ను వర్ణిస్తూ మళ్లీ మెసేజ్ లు వెళ్లాయి. లేడీ డాక్టర్ ఆ వాట్సాప్ నెంబర్ ను బ్లాక్ చేసింది. ఈసారి నేరుగా లేడీ డాక్టర్ కు ఫోన్ చేసిన వ్యక్తి ఆమె అందంగా గురించి, ఆమె శరీరంలోని ప్రైవేట్ పార్ట్స్ గురించి వర్ణించడం మొదలుపెట్టాడు. లేడీ డాక్టర్ వార్నింగ్ ఇచ్చినా అతను మాత్రం ఫోన్ లో పదేపదే ఆమెతో బూతులు మాట్లాడాడు.

Wife: లవ్ మ్యారేజ్, భార్యకు దిక్కులేనంతమంది బాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎదురు కట్నాలు, మేడమ్ మొబైల్ లో ?

English summary

The lady doctor tortured her by sending messages on WhatsApp describing the private parts, when the madam filed a case, the real matter came out in Chennai.