న్యూ రాయ్‌పూర్: సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ ఇవ్వాళ ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో పర్యటిస్తోన్నారు. న్యూ రాయ్‌పూర్‌లోని హిదయతుల్లా జాతీయ న్యాయ విశ్వవిద్యాలయం కన్వొకేషన్‌కు ముఖ్యఅతిథిగా హాజరయ్యారు. న్యాయ విద్యార్థులకు పట్టాలను ప్రదానం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన వారిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. దేశ భవిష్యత్ యువత చేతుల్లోనే ఉందనే విషయాన్ని పునరుద్ఘాటించారు.

English summary

CJI NV Ramana participated as Chief Guest in Convocation of Hidayatullah National Law University at Raipur and urged law graduates to take up the mission of spreading awareness about the supreme document.