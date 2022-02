పంజాబ్ లో పార్టీల చివరి ప్రయత్నాలు - చతుర్ముఖ పోటీలో నువ్వా నేనా : మారుతున్న రాజకీయం..!!

India

oi-Sai Chaitanya

పంజాబ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ ఈ నెల 20న జరగనుంది. ఈ సాయంత్రంతో ఎన్నికల ప్రచారం ముగుస్తుంది. ఓటర్లను తమ వైపు తిప్పుకోవటం కోసం ప్రధాన పార్టీలు చివరి రోజున ప్రత్యర్ధి పార్టీలను మాటల తూటాలతో టార్గెట్ చేస్తున్నారు. ఈ సారి పంజాబ్ లో చతుర్ముఖ పోటీ నెలకొంది. ఇప్పటికే హంగ్ ప్రచారం సాగుతోంది. అదే జరిగితే సమీకరణాలు పూర్తిగా మారిపోయే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం ఉన్న పొత్తులు.. ఫలితాల తరువాత మారే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాంగ్రెస్ అధికారం దక్కించుకోకుండా బీజేపీ... ఎలాగైనా బీజేపీకి మాత్రం సీఎం పీఠం దక్కకుండా చూడటమే లక్ష్యంగా కాంగ్రెస్ ప్రాంతీయ పార్టీలతో కలిసి వ్యూహాలు సిద్దం చేస్తున్నాయి.

English summary

Punjab is in a four-way contest, with parties focusing on weakening the opposition as well as securing their votes as polling time draws near.