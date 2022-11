India

oi-Chekkilla Srinivas

గత వారం యూపీలోని యమునా ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే సమీపంలో ట్రాలీ బ్యాగ్‌లో యువతి మృతదేహాన్ని పోలీసులు గుర్తించారు. కేసు నమోదు చేసుకుని యువతి హత్య మిస్టరీని ఛేదించారు. సోమవారం మధుర పోలీసులు ప్రెస్ మీట్ లో హత్య కేసు వివరాలు వెల్లడించారు. మృతదేహం ఢిల్లీలోని బదర్‌పూర్‌కు చెందిన 21 ఏళ్ల యువతి ఆయుషి యాదవ్‌గా గుర్తించారు. మృతురాలి ముఖంపై రక్తపు మరకలు, ఛాతీపై బుల్లెట్ గాయాలు కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం.

English summary

The police found the body of the young woman in a trolley bag near the Yamuna Expressway. A case was registered and the mystery of the young woman's murder was solved. On Monday, the Mathura police disclosed the details of the murder case in a press meet.