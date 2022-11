India

oi-Chekkilla Srinivas

గురువారం మధ్యాహ్నం హర్యానాలోని ఫరీదాబాద్‌లోని అటవీ ప్రాంతంలో సూట్‌కేస్ లో మృతదేహం భాగాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దీనికి ఢిల్లీలో హత్యకు గురైన శ్రద్ధా కేసుకు సంబందం ఉందని అనుమానిస్తున్నారు. మృతదేహ అవశేషాలను ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్, గోనెలో చుట్టి, సూట్‌కేస్ లో పెట్టారు. సూట్ కేసు దొరిగిన చోట బట్టలు, బెల్ట్ కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వేరే చోట చంపి ఇక్కడి తీసుకొచ్చినట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు.

English summary

The body remains recovered from a suitcase at a forest area in Haryana's Faridabad on Thursday. are suspected to be of the 27-year-old woman from Mumbai, Shraddha Walkar, who was killed by her live-in partner in Delhi.