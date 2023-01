Home Minister: హోమ్ మంత్రి ఇంటి ముందు డ్యూటీలో ఉన్న పోలీసు ఏం చేశాడంటే ?, దెబ్బకు !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు: ఎవరైనా ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నారని తెలిస్తే వారిని అడ్డుకోవడానికి పోలీసులు ప్రయత్నిస్తారు. హోమ్ మంత్రి అంటే ఎంతో పవర్ ఫుల్, అలాంటి హోమ్ మంత్రి ఇంటి ముందు ఎలాంటి పోలీసు భద్రత ఉంటుందో ఊహించుకోవచ్చు. అలాంటి హోమ్ మంత్రి ఇంటి ముందు పోలీసు చేతుల నరాలు తెగిపోయి కుప్పకూలిపోయాడు, అసలే హోమ్ మంత్రి, ఆయన ఇంటి ముందు ఇలా జరగడంతో సాటి పోలీసులు హడలిపోయారు. ఏం జరిగింది అంటూ హోమ్ మంత్రి, డీజీపీ, పోలీసు అధికారులు ఆరా తీశారు.

English summary

The policeman who tried to commit suicide in front of the Home Minister's house, what actually happened in Bengaluru.