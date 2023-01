దొంగ చేతిలో పోలీసు దారుణ హత్య, సినిమా చూశారు కానీ ఎవ్వరూ ?, సీసీటీవీల్లో, రూ. 1 కోటి ఇచ్చిన సీఎం !

India

oi-Mallikarjuna

న్యూఢిల్లీ/బెంగళూరు: ఓ మహిళ పోలీసులకు ఫోన్ చేసి తన భర్త మొబైల్ ఫోన్ ఓ యువకుడు ఎత్తుకుని వెలుతున్నాడని పోలీసు కంట్రోల్ రూమ్ కు ఫోన్ చేసింది. పోలీసు సంఘటనా స్థలానికి వెళ్లారు. అక్కడ ఓ యువకుడి దగ్గర బాధితురాలు ఫోన్ చేసిన వ్వక్తి భర్త మొబైల్ ను గుర్తించిన పోలీసు అతన్ని అదుపులోకి తీసుకున్నాడు. దొంగను పట్టుకుని వెలుతున్న పోలీసుకు తన ప్రాణం పోతుందని ఊహించలేకపోయాడు. నిందితుడిని పట్టుకుని వెలుతున్న సమయంలో అదే నిందితుడు కత్తి తీసుకుని పోలీసును ఇస్టం వచ్చినట్లు పొడిచేశాడు. తీవ్రకత్తిపోట్లకు గురైన పోలీసు నిందితుడిని పట్టుకోవడానికి అనేక ప్రయత్నాలు చేశాడు. నిందితుడు తప్పించుకోవడం, తరువాత పోలీసు ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోవడం జరిగింది.

English summary

The thief who brutally stabbed the policeman to death on the road is recorded in the CCTV cameras in Delhi.