India

oi-Shashidhar S

పెళ్లి బారాత్‌లో డీజేల హోరు.. ఊరేగింపు కోసం వేడుకగా వస్తారు. అంత మంచి ఊఫులో ఉంటారు. అయితే కొన్నిసార్లు అనుకొని ఘటనలు జరుగుతుంటాయి. అవును ప్రాణాలే పోవాల్సి వస్తోంది. ఇటీవల పెళ్లి ముగిసిన తర్వాత.. కాల్పులు జరపడం అలవాటు అయిపోయింది. లైసెన్స్ గన్ తీసుకురావడం.. ఫైర్ చేయడం చకచకా జరిగిపోతున్నాయి. అయితే ఉత్తరప్రదేశ్‌లో కూడా ఇలాంటి ఘటన జరిగింది.

English summary

wedding venue in Uttar Pradesh turned into crime scene after a person was killed in celebratory firing. incident happened in Sonbhadra district when the groom opened fire during the wedding procession.