బెంగాల్లో సీబీఐ వర్సెస్‌ మమత-సీబీఐ ఆఫీసుపై రాళ్లదాడి-తనను అరెస్టు చేయాలన్న సీఎం

పశ్చిమబెంగాల్లో 2016లో జరిగిన నారదా స్టింగ్‌ ఆపరేషన్‌ కేసులో ఇద్దరు బెంగాల్‌ మంత్రులను సీబీఐ అరెస్టు చేయడం ఇవాళ తీవ్ర ఉద్రిక్తతలకు దారి తీసింది. మంత్రులు పిర్హద్‌ హకీమ్‌, సుబ్రతా ముఖర్జీ, ఎమ్మెల్యే మదన్‌ మిత్రా అరెస్టుతో సీఎం మమతా బెనర్జీ భగ్గుమన్నారు. మంత్రుల అరెస్టును సీబీఐ ప్రకటించిన కొద్ది గంటల్లోనే కోల్‌కతాలోని సీబీఐ కార్యాలయం నిజాం ప్యాలెస్‌కు చేరుకున్న మమతా బెనర్జీ చేతనైతే తనను అరెస్టు చేయాలని సీబీఐకి సవాల్‌ విసిరారు.

The CBI on Monday launched parallel raids and later arrested TMC heavyweights and ministers Firhad Hakim, Subrata Mukherjee and MLA Madan Mitra in its probe on the Narada sting case. Within hours, Chief Minister Mamata Banerjee reached the CBI office.