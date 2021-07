India

oi-Srinivas Mittapalli

కర్ణాటక తదుపరి ముఖ్యమంత్రి ఎంపిక విషయం బీజేపీకి పెద్ద సవాల్‌గా మారింది. సామాజిక సమీకరణాలు,ఎమ్మెల్యేల అభిప్రాయాలు,నాయకత్వ సమర్థత తదితర అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకుని ముఖ్యమంత్రి ఎవరనేది నిర్ణయించనుంది. కొద్దిరోజుల్లోనే కొత్త సీఎంను ప్రకటిస్తారని యడియూరప్ప చెప్పినప్పటికీ...ఆ ప్రక్రియ అంత త్వరగా పూర్తయ్యేలా కనిపించట్లేదు. యడియూరప్ప తర్వాత పార్టీలో ఆ స్థాయి నేత మరొకరు లేకపోవడంతో... బీజేపీ తీవ్ర మల్లగుల్లాలు పడుతోంది.

English summary

The issue of electing the next Chief Minister of Karnataka has become a big challenge for the BJP. The Chief Minister will decide after take into account the social equations, the views of the MLAs, leadership efficiency and so on.