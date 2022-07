ఆగిన రైలు దిగి.. వేగంగా మరోరైలు వస్తున్నా.. వీళ్ళేం చేశారో చూడండి: వీడియో వైరల్!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఎటువంటి సందర్భంలోనూ రైలు పట్టాలు దాటకూడదని రైల్వే శాఖ నెత్తీనోరు కొట్టుకుని మొత్తుకుంటున్నా, ఎక్కడపడితే అక్కడ రైలు పట్టాలను దాటే వారు తారసపడుతూనే ఉన్నారు. అనేక సందర్భాల్లో రైళ్లు ఢీకొని ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటున్నారు. రైల్వే స్టేషన్ లలో ఫ్లాట్ఫామ్ మీదకు వెళ్లేటప్పుడు కూడా చాలామంది ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జి మీద నుంచి కాకుండా రైలు పట్టాలు దాటి సాహసాలు చేస్తూ ఉంటారు. ఇక ఇటువంటి సాహసాలు చేసే వాళ్ళు ప్రమాదంతో చెలగాటమాడుతున్నట్టే అని పదే పదే హెచ్చరిస్తున్నారు.

English summary

Some people got off the stopped train and crossed the track when another train was coming fast. Others could not cross the track and sat on the side. Netizens are angry on this video asking whether it is necessary to risk life.