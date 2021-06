జమ్మూలో మరోమారు డ్రోన్ల కలకలం.. మిలిటరీ స్టేషన్ దగ్గర మరో రెండు డ్రోన్లు, ఉగ్ర కుట్ర తిప్పికొట్టిన ఆర్మీ !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

జమ్మూలోని వైమానిక స్థావరంపై డ్రోన్ల సహాయంతో ఉగ్రదాడికి ప్రయత్నం చేసిన 24 గంటల్లోనే మరోమారు జమ్మూలో డ్రోన్ల కలకలం రేగింది. జమ్మూలోని ఒక మిలిటరీ స్టేషన్ సమీపంలో గత రాత్రి రెండు డ్రోన్లు కనిపించడంతో భద్రతా దళాలు కాల్పులు జరిపిన తరువాత పెద్ద ముప్పు తప్పిందని ఆర్మీ చెబుతోంది.సైన్యం డ్రోన్ లపై కాల్పులు జరిపిన తరువాత డ్రోన్లు అక్కడ నుండి వెళ్లిపోయినట్లు అని ఒక అధికారిక ప్రకటనలో తెలిపింది.

The army says a major threat was averted after two drones were seen last night near a military station in Jammu and fired at by alert troops, hours after drones were used in a terror attack on the Jammu Air Force base.