మహా సంక్షోభం: రంగంలోకి రష్మి థాకరే.. రెబల్ ఎమ్మెల్యేల భార్యలతో భేటీ.. తిరిగి రావాలంటూ..

మహారాష్ట్రలో తిరుగుబాటు ఎమ్మెల్యేలు ఎంత చెప్పినా వినడం లేదు. వారిని వెనక్కి రప్పించేందుకు ఉద్దవ్ థాకరే చేయని ప్రయత్నం లేదు. ఇక చేసేదేమీ లేక.. రాజీనామా కూడా చేస్తానని చెప్పారు. అయినా రెబల్ ఎమ్మెల్యేల్లో ఉలుకు లేదు పలుకు లేదు. ఉద్దవ్ కుమారుడు ఆదిత్య థాకరే కూడా.. వారికి వార్నింగ్ ఇచ్చాడు. అయినా నో యూజ్.. సో ఉద్దవ్ భార్య రష్మి థాకరే రంగంలోకి దిగారు. రెబల్ ఎమ్మెల్యేల భార్యలతో మాట్లాడుతున్నారు. భర్తలను ఒప్పించి.. తిరిగి రావాలని కోరుతున్నారు. మరీ ఈ ప్రయత్నం అయినా సఫలం అవుతుందా లేదో చూడాలీ..

Maharashtra Politics cricis: Chief Minister Uddhav Thackeray's wife Rashmi Thackeray has been contacting the wives of other MLAs to convince them to speak to their husbands.