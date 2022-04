India

oi-Shashidhar S

అగ్రరాజ్య అధినేత జో బైడెన్‌తో ప్రధాని మోడీ వర్చువల్‌గా మాట్లాడారు. ఉక్రెయిన్‌లో పౌరుల భద్రతకు భారత్ ప్రాధాన్యం ఇచ్చిందని తెలిపారు. మానవత సాయం చేసిందని పేర్కొన్నారు. రష్యా ఉక్రెయిన్ మధ్య యుద్ధం జరుగుతున్నప్పటి నుంచి భారత్ వైఖరి గురించి అమెరికా అడుగుతూనే ఉంది. ఇప్పుడు మరోసారి వీడియో కాల్‌లో బైడెన్ అడిగారు. ఉక్రెయిన్ పరిస్థితులు ఆందోళనకరంగా ఉన్నాయని మోడీ పేర్కొన్నారు.

English summary

India placed importance on the safety of the civilian population in Ukraine and the uninterrupted supply of humanitarian aid to them, Prime Minister Narendra Modi said.