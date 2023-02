Union Budget 2023: సప్త ఋషుల రీతిలో 7అంశాలకు బడ్జెట్ ప్రాధాన్యత.. వ్యవసాయానికి కేటాయింపులిలా!!

సప్త ఋషుల రీతిలో 7అంశాలకు బడ్జెట్ ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్టు నిర్మలా సీతారామన్ బడ్జెట్ ప్రసంగంలో చెప్పారు. వ్యవసాయానికి పెద్దపీట వేస్తూ బడ్జెట్ లో అనేక కేటాయింపులు చేసినట్టు వెల్లడించారు.

2023-2024 సంవత్సరానికి గాను కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మల సీతారామన్ పార్లమెంట్లో బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టారు. ఒక గంట 26 నిమిషాల పాటు సాగిన బడ్జెట్ ప్రసంగంలో ఆమె అనేక కీలక విషయాలను వెల్లడించారు. ఏడు ప్రాధాన్యత అంశాలుగా బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టిన నిర్మలా సీతారామన్ ఈ బడ్జెట్ సామాన్య మధ్యతరగతి వేతన జీవులకు ఉపశమనాన్ని ఇచ్చే బడ్జెట్ గా అభివర్ణించారు.

Budget priority for 7 Top issues in the manner of seven sages.. Many decisions have been made in the budget giving a big push to agriculture.