India

oi-Shashidhar S

ఉత్తరప్రదేశ్ అంటేనే రౌడీ రాజ్.. గుండా, మాఫియాలతో అట్టుడుకుతుండేది. యోగి ఆదిత్యనాథ్ పగ్గాలు చేపట్టిన తర్వాత కూడా ఆగడాలకు పుల్ స్టాప్ పడినట్టే అనిపించింది. కానీ పోలీస్ రాజ్ ఆగడాలు మాత్రం కొనసాగుతున్నాయి. ఇటీవల జరిగిన ఘటన కలకలం రేపింది. హోటల్‌లో ఉన్న బిజినెస్ మెన్‌పై పోలీసులు దాడి చేశారు. అర్ధరాత్రి సమయంలో ప్రవేశించి.. ఐడీ చూపాలని తమ ప్రతాపం చూపించారు. దీంతో ఆ వ్యాపారి కన్నుమూయగా దుమారం చెలరేగింది. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ పోలీసులను తప్పుపట్టగా.. యోగీ సర్కార్ స్పందించింది. యోగి ఇలాఖాలో ఈ ఘటన జరగడం అతని ఇమేజ్‌ను డ్యామేజ్ చేసింది.

English summary

Manish Kumar Gupta, a resident of Uttar Pradesh's Kanpur.. two other people from different cities were in the Gorakhpur hotel room at the time of the raid that took place Monday midnight