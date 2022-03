అఖిలేష్ యాదవ్ బలహీన బౌలర్; బీజేపీ అభ్యర్థులు బౌండరీలు కొట్టాలి: యూపీలో అమిత్ షా

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఉత్తరప్రదేశ్ ఎన్నికల ప్రచారం హోరాహోరీగా సాగుతున్నది. అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నాయకులు ఒకరినిమించి ఒకరు మాటల తూటాలను పేలుస్తున్నారు. తాజాగా ఉత్తరప్రదేశ్ ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా సమాజ్వాదీ పార్టీ అధినేత అఖిలేష్ యాదవ్ ను టార్గెట్ చేశారు. భారత్ కు అత్యంత ఇష్టమైన క్రీడల్లో ఒకటైన క్రికెట్ క్రీడతో ప్రస్తుత ఎన్నికలను పోల్చిన అమిత్ షా అఖిలేష్ యాదవ్ ఫుల్ టాస్ వేశారని బిజెపి నుండి బరిలోకి దిగిన అభ్యర్థులు 2022 ఎన్నికలలో కూడా బౌండరీ కొట్టాలని పిలుపునిచ్చారు.

English summary

Home Minister Amit Shah, campaigning in Uttar Pradesh, said that Akhilesh yadav has thrown a full toss, candidates from the BJP calling for boundaries in the 2022 elections as well.