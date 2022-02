India

oi-Dr Veena Srinivas

ఒకపక్క ఉత్తరప్రదేశ్ లో రెండో దశ పోలింగ్ కొనసాగుతుంటే, మరోపక్క మూడో దశ పోలింగ్ జరగనున్న నియోజకవర్గాలలో ఎన్నికల ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. ముఖ్యంగా బీజేపీ అధికారం చేజిక్కించుకోవాలని ప్రయత్నాలు చేస్తుంటే, ప్రతిపక్ష పార్టీలు బిజెపిని ఓడించాలని శతవిధాలా ప్రయత్నిస్తున్నాయి. సోమవారం యూపీలోని కాన్పూర్‌లో జరిగిన ఎన్నికల ర్యాలీలో, పీఎం మోదీ సమాజ్‌వాదీ పార్టీని ప్రతీ ఎన్నికల్లోనూ కొత్త మిత్రపక్షాన్ని తీసుకువస్తుంటారని ఎద్దేవా చేశారు. స్నేహితులను మార్చుకునే వారు ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రజలకు సేవ చేయగలరా? అంటూ ప్రశ్నించారు.

UP Elections 2022: సమాజ్‌వాదీ పార్టీ గూండారాజ్ ను ప్రజలు అంగీకరించరు; ఎన్నికల ప్రచారంలో పీఎం మోడీ

English summary

PM Modi fired on Samajwadi Party alliances on how they serve the people of Uttar Pradesh as they ally with new parties in every election.