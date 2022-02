ఎస్పీ అధికారంలోకి వస్తే దేశమంతా ఉగ్రవాదం విస్తరిస్తుంది: అఖిలేష్ యాదవ్ పై అమిత్ షా ఎటాక్

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొంటున్న హోంమంత్రి అమిత్ షా సమాజ్‌వాదీ పార్టీపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో సమాజ్‌వాదీ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే ఉగ్రవాదం దేశమంతా వ్యాప్తి అవుతుందని, ఉగ్రవాదులు దేశమంతటా విస్తరించే ప్రమాదముందని తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

Home Minister Amit Shah, campaigning in Uttar Pradesh, has lashed out at the Samajwadi Party. He said that if the Samajwadi Party came to power , terrorism would spread across the country.