ఉత్తరప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో, దేశ రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్ బిజెపికి ప్రచారం చేస్తూ సమాజ్‌వాదీ పార్టీపై విరుచుకుపడ్డారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన లక్నోలోని కాంట్ అసెంబ్లీలో బీజేపీ అభ్యర్థి బ్రిజేష్ పాఠక్‌కు మద్దతుగా బహిరంగ సభ నిర్వహించారు. నిత్యం ప్రజలకు అంకితమయ్యే బ్రిజేష్‌ పాఠక్‌ను భారీ ఓట్లతో గెలిపించి అసెంబ్లీకి పంపాలని రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్ పేర్కొన్నారు.

UP Elections 2022: మూడో విడతలో 135మంది అభ్యర్థులపై క్రిమినల్ కేసులు, కోటీశ్వరుల మధ్య పోటీ

English summary

During the election campaign, Rajnath singh called on the people to vote for BJP. Rajnath Singh cracks down on SP said that Samajwadi government means mafia rule