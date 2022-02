అఖిలేష్ యాదవ్ మమతా బెనర్జీ మద్దతు కోరింది అందుకే : కేంద్రమంత్రి స్మృతీ ఇరానీ సెటైర్లు

India

oi-Dr Veena Srinivas

సమాజ్ వాదీ పార్టీకి మద్దతుగా తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ ఎన్నికల ప్రచారాన్ని నిర్వహించడానికి ఉత్తరప్రదేశ్లో పర్యటించడం పై కేంద్ర మంత్రి స్మృతి ఇరానీ మండిపడుతున్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్‌ ప్రజలను అవమానించిన తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్‌ అధినేత్రి, పశ్చిమ బెంగాల్‌ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ మద్దతును అఖిలేష్ యాదవ్ ఎందుకు కోరుతున్నారని కేంద్ర మంత్రి స్మృతి ఇరానీ ఎస్‌పి అధినేత అఖిలేష్‌ యాదవ్‌పై విరుచుకుపడ్డారు.

English summary

Smriti Irani satires on Akhilesh Yadav, who sought Mamata Banerjee's support, saying that Akhilesh has no support from the UP people and therefore needed the support of Mamata Banerjee, who had insulted UP.