ఆడపిల్లలకు మొబైల్ ఫోన్లు ఇవ్వొద్దు-అత్యాచారాలకు అవే కారణం-వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు

India

oi-Srinivas Mittapalli

ఉత్తరప్రదేశ్ మహిళా కమిషన్ సభ్యురాలు మీనా కుమారి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆడపిల్లలకు మొబైల్ ఫోన్లు ఇవ్వకూడదని... వాటివల్లే అత్యాచార ఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నాయని వ్యాఖ్యానించారు. ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రులు వారికి మొబైల్ ఫోన్లు ఇవ్వకూడదని విజ్ఞప్తి చేశారు. అలీగఢ్ కోర్టులో మహిళలకు సంబంధించిన పలు ఫిర్యాదులపై విచారణ సందర్భంగా మీనా కుమారి ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

Meena Kumari, a member of the Uttar Pradesh Women's Commission, made controversial remarks.She said, girls should not be given mobile phones and appeled girl's parents not to give them mobile phones as it leads to rape incidents.She also urged the parents especially mothers to monitor their daughters as their careless attitude leads to crimes against women.