యూపీలో దారుణం-సొంత కోడలినే రూ.80వేలకు-మాయ మాటలు చెప్పి అమ్మేసిన మామ

India

oi-Srinivas Mittapalli

ఉత్తరప్రదేశ్‌లో దారుణం వెలుగుచూసింది. ఓ వ్యక్తి తన సొంత కోడలిని కొంతమంది వ్యక్తులకు విక్రయించాడు. కేవలం రూ.80వేలకు కక్కుర్తి పడి కొడుకు భార్యను అమ్మకానికి పెట్టాడు. కొడుకు,కోడలికి ఎక్కడా అనుమానం రాకుండా ఈ కుట్రకు తెరలేపాడు. అనారోగ్యం పేరుతో కోడలిని ఇంటికి రప్పించుకుని... గుజరాత్‌కు చెందిన ఓ ముఠాకు ఆమెను అమ్మేశాడు. ఇంతలోనే కొడుకుకి తండ్రిపై ఎక్కడో అనుమానం వచ్చింది. చెప్పా పెట్టకుండా ఇంటికి వెళ్లాడు. ఇంట్లో తన భార్య,తండ్రి ఇద్దరూ కనిపించలేదు. వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో వారు రంగంలోకి దిగారు. ఎట్టకేలకు అతని భార్యను ఆ ముఠా నుంచి విడిపించారు.

English summary

The case that has been surprised in Barabanki adjacent to Lucknow in Uttar Pradesh. The father of the father-in-law is given the status, he sold his daughter in the greed of rupees and sold in 80 thousand. When the son got information about this, his senses were blown. In this case, the police has started the action by registering an FIR. This is the case of Mallapur village in Ramnagar Tehsil of Barabanki. Prince of Chandraram Verma, living here, was married to the girl living in Assam in 2019.