ఒక్క డాక్టర్ కూడా రాలేదు-బిడ్డను కోల్పోయాం-ఇంకెంత ఓపిక పట్టాలి-బోరున విలపించిన తల్లిదండ్రులు

oi-Srinivas Mittapalli

ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఏ అనారోగ్య సమస్యతో ఆస్పత్రికి వెళ్లినా... 'కరోనా'నే అయి ఉండొచ్చునన్న అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కొన్ని ఆస్పత్రులైతే 'కరోనా' అనుమానంతో పేషెంట్లను చేర్చుకునేందుకు నిరాకరిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లోనూ నాన్-కోవిడ్ పేషెంట్ల పట్ల నిర్లక్ష్య వైఖరి ప్రదర్శిస్తున్నారని... కరోనా భయంతో వైద్యులు కూడా వారిని పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదన్న విమర్శలు అక్కడక్కడా వినిపిస్తున్నాయి. తాజాగా ఉత్తరప్రదేశ్‌లో ఇలాంటి ఘటనే చోటు చేసుకుంది. వైద్యుల నిర్లక్ష్యానికి తమ బిడ్డను కోల్పోయామని ఓ తల్లిదండ్రులు ఆస్పత్రి ఎదుట కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించారు.

English summary

Extremely disturbing visuals from Uttar Pradesh's Barabanki district, just 40 km from capital Lucknow, show a father holding his dead five-month-old baby in his arms outside a government hospital in the district, alleging no doctor attended to the infant for two hours ultimately leading to her death.