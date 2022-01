టీనేజర్లకు కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ షురూ: ఆ వ్యాక్సిన్ మాత్రమే: స్కూళ్లల్లో సెంటర్లు

India

న్యూఢిల్లీ: దేశంలో కరోనా వైరస్ మళ్లీ విజృంభిస్తోంది. రోజువారీ పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య పెరుగుదల బాట పట్టింది. రెండు రోజుల వ్యవధిలో 15 వేలకు పైగా కొత్త కేసులు నమోదు కావడం కలకలం రేపుతోంది. కొత్తగా 27 వేలకు పైగా కరోనా వైరస్ పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ స్థాయిలో కొత్త కేసులు నమోదు కావడం ఈ మధ్యకాలంలో ఎప్పుడూ చోటు చేసుకోలేదు. అదే సమయంలో- ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ విస్తృతమౌతోంది. దేశంలో ఇప్పటిదాకా నమోదైన ఒమిక్రాన్ పాజిటివ్ కేసులు 1,500 దాటేశాయి. రోజురోజుకూ ఇవి పెరుగుతున్నాయి.

Vaccination opens for teens in the 15 to 18 age group from today amid a surge of Covid cases in multiple cities. Over 8 lakh teens have registered in the government's CoWin portal and all will get a dose of Covaxin.