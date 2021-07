ఇండియాలో వ్యాక్సిన్ల కొరత, పొంచి ఉన్న కరోనా ముప్పు.. ఏయే రాష్ట్రాలలో తీవ్రమైన కొరత ఉందంటే !!

India

కరోనా సెకండ్ వేవ్ ఇంకా ముగియలేదు. కరోనా థర్డ్ వేవ్ కూడా వచ్చే ప్రమాదముందని, యుద్ధప్రాతిపదికన వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించాలని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ పదేపదే హెచ్చరికలు జారీ చేస్తుంటే, భారతదేశంలో టీకాల కొరత వివిధ రాష్ట్రాలలో పరిస్థితిని దారుణంగా తయారు చేస్తుంది. భారతదేశంలో టీకాల కొరత కారణంగా వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమం నిదానంగా కొనసాగుతుంది.

English summary

Kerala and Delhi have the least number of shortfall of 22 % in COVID-19 vaccination while Bihar 71%, Rajasthan and West Bengal have the highest inoculation shortfall of 66% according to an analysis of publicly available data.