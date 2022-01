Varanasi: హిందువులకు స్వాగతం, హిందువులు కాని వాళ్లు వెళ్లిపోండి, వార్నింగ్, మోడీ ఇలాకాలో!

India

oi-Mallikarjuna

వారణాసి/లక్నో: భారతదేశంలో అతి పురాతణ నగరాల్లో వారణాసి కూడా ఒకటి అనే విషయం తెలిసిందే. ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం అయిన వారణాసి (కాశీ) ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రంగాను మారిపోయింది. వారణాసిలోని గంగానది తీరంలో వందల సంఖ్యలో హిందూ దేవాలయాలు, ఘాట్ లు ఉన్నాయి. ప్రతినిత్యం కొన్ని లక్షల మంది వారణాసి గంగా ఘాట్ లను సందర్శిస్తుంటారు. ఇలాంటి వారణాసిలో ఇప్పుడు కొన్ని పోస్టర్లు వెయ్యడం కలకలం రేపింది.

గంగా ఘాట్ లు, గంగా నది తీరంలో ఉన్న హిందూ దేవాలయాలకు హిందువులు కాని వారు దూరంగా ఉండండి, ఇది మా మనవి, అభ్యర్థన కాదు, వార్నింగ్ అంటూ హెచ్చరిస్తు ముద్రించిన పోస్టర్లు వారణాసిలో దర్శనం ఇవ్వడం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది. హిందువులు కాని వారు వారణాసిలోని గంగా ఘాట్ లకు వచ్చి ఇక్కడ బ్రష్టుపట్టిస్తున్నారని హిందూ సంఘాలు ఆరోపిస్తున్నాయి.

గంగా ఘాట్ లు, ఇక్కడి దేవాలయాలకు వచ్చే హిందువులకు స్వాగతం, హిందువులు కాని వారు ఇక్కడికి రాకూడదని హెచ్చరిస్తున్నామని వీహెచ్ పీ, భజరంగ్ దళ్ పేర్లతో పోస్టర్లు దర్శనం ఇవ్వడం కలకలం రేపింది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఇదే వారణాసి లోక్ సభ నియోజక వర్గం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహించడంతో ఈ విషయం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ అయ్యింది.

Sketch: అందమైన అక్కాచెల్లెలు, భర్తలతో విడాకులు, ఒకేసారి ఇద్దర్నీ చంపేసి ఎస్కేప్, పక్కాస్కెచ్!

English summary

Varanasi: Posters asking non-Hindus to stay away from the ghats of the Ganga and the temples along the river came up in Varanasi, prompting the police to launch a probe.