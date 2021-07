India

oi-Srinivas Mittapalli

కాంగ్రెస్ పార్టీలో భారీ మార్పులు చోటు చేసుకోబోతున్నాయా... వచ్చే ఏడాది జరగబోయే ఐదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికలను ఎదుర్కొనేందుకు పార్టీ నాయకత్వంలో మార్పు జరగబోతుందా...

జరుగుతున్న పరిణామాలను గమనిస్తుంటే ఇందుకు అవుననే సమాధానమే వినిపిస్తోంది. రెండేళ్లుగా పార్టీకి అధ్యక్షులే లేరని ప్రత్యర్థులు పదేపదే చేస్తున్న విమర్శలకు కాంగ్రెస్ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టే యోచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో మధ్యప్రదేశ్ మాజీ సీఎం,కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత కమల్‌నాథ్ గురువారం(జులై 15) ఆ పార్టీ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీతో భేటీ అవడం ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది.భవిష్యత్తులో కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాతీయ స్థాయిలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషించబోతున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.

English summary

Congress chief Sonia Gandhi and former Chief Minister of Madhya Pradesh Kamal Nath are holding a vital meeting amid speculations of being elevated to the position of working President of the Congress party.