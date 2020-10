National

oi-Rajashekhar Garrepally

న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధానిలోని ఎంతో రద్దీగా ఉండే రహదారిపై దిగ్భ్రాంతికర ఘటన చోటు చేసుకుంది. ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన ఓ కారును ఆపేందుకు ప్రయత్నించిన పోలీసును.. కారు బానెట్‌పై ఈడ్చుకెళ్లాడు ఓ దుర్మార్గుడు. కొంత దూరం ఈడ్చుకెళ్లిన తర్వాత ఆ పోలీసు కారు పైనుంచి రోడ్డుపై పడ్డాడు.

సుమారు 400 మీటర్ల దూరం వరకు పోలీసును కారు బానెట్‌పై ఈడ్చుకెళ్లాడు. కాగా, దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు అక్కడున్న సీసీ టీవీ కెమెరాల్లో రికార్డయ్యాయి.

కారు బానెట్ పట్టుకుని వేళాడుతున్న ఆ పోలీసు.. ఒకసారి పట్టుతప్పి కారు కిందపడిపోయినట్లు ఆ వీడియోలో కనిపిస్తోంది.

పోలీసు కిందపడిన తర్వాత కారును ఆపకుండా తీసుకెళ్లాడు కారులో ఉన్న వ్యక్తి. దక్షిణ ఢిల్లీలోని ధౌలా కౌన్ ప్రాంతంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. మహిపాల్ అనే సింగ్ కానిస్టేబుల్ అనే కానిస్టేబుల్ ట్రాఫిక్స్ రూల్స్ పాటించని ఆ కారును ప్రయత్నించే క్రమంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది.

#WATCH An on-duty Delhi Traffic Police personnel in Delhi's Dhaula Kuan dragged on the bonnet of a car for few metres after he attempted to stop the vehicle for a traffic rule violation. The car driver was held later.(12.10.20) #Delhi pic.twitter.com/R055WpBm8M