Violence: నపూర్ శర్మ ఎఫెక్ట్, ర్యాలీలో హింస, ఇద్దరి మృతి, పోలీసులకు తీవ్రగాయాలు, కాల్పులు, కర్ఫ్యూ !

రాంచీ/లక్నో/న్యూఢిల్లీ: మహ్మద్ ప్రవక్తపై నపూర్ శర్మ, నవీన్ జిందాల్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చెయ్యడంతో దేశం మొత్తం నిరసనలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. ఉత్తర భారతదేశంలో అయితే కొన్ని నగరాలు, పట్టణాలు రణరంగంగా మారాయి. నపూర్ శర్మ, నవీన్ జిందాలను బీజేపీ నుంచి బహిష్కరించినా పరిస్థితి మాత్రం అదుపులోకి రాలేదు. బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా ముస్లీం సంఘాలు నిరసనలు వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. శుక్రవారం మసీదుల్లో నమాజ్ ముగిసిన తరువాత వెంటనే నిరసనకారులు రోడ్ల మీదకు వచ్చి ఆందోళనకు దిగడంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. జార్ఖండ్ లోని రాంచీలో జరిగిన అల్లర్లలో ఇద్దరు చనిపోయి 10 మందికి పైగా తీవ్రగాయాలై ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు. రాంచీలో కర్ఫ్యూ అమలు చేసి పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. అందోళనకారుల దాడుల్లో పలువురు పోలీసులకు తీవ్రగాయాలైనాయి.

