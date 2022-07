Viral Video: మెర్సిడెస్ కారు ఎక్కిన పిల్లి ఏం చేసిందంటే.. వీడియో చూస్తే నవ్వు ఆపుకోలేరు..

India

oi-Chekkilla Srinivas

సోషల్ మీడియోలో రకరకాల వీడియోలు వస్తుంటాయి. అందులో కొన్ని మనస్సును హత్తకునేలా ఉంటాయి. మరికొన్ని నవ్వు తెప్పించేలా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా పెంపుడు జంతువులకు చెందిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంటాయి. ఎందుకంటే అవి చేసే పనులు చూస్తుంటే నవ్వు రాక మానదు. ఇలాగే ఓ పిల్లి చేసిన పని సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఇంతకీ ఆ పిల్లి ఏం చేసిందంటే..

రెండు సార్లు ప్రయత్నించినా..

ఈ వీడియోలో ఓ పిల్లి మెర్సిడెస్ కారు పైకి ఎక్కి అక్కడి నుంచి గోడ దూకాలని ప్రయత్నస్తుంది. ఇలా ఆ పిల్లి రెండు సార్లు కారు పైకి ఎక్కి గోడ పై దూకాలని చేసిన ప్రయత్నం విఫలమవుతుది. అయితే దృశ్యాలు అక్కడే ఉన్న సీసీ కెమెరాలో రికార్డయ్యాయి.ఈ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా ఇరవై నాలుగు గంటల్లో 15.5 మిలియన్ల వ్యూస్ వచ్చాయి. సుమారు 5 లక్షల లైక్‌లు వచ్చాయి.ఈ వీడియోను దాదాపు 1 లక్ష మంది వీక్షకులు మళ్లీ షేర్ చేశారు.

English summary

Viewers have often appreciated these animals to be smart, intelligent and flexible, but to contrary this video of a cat falling hilariously while trying to jump over a wall has made people laugh their hearts out.