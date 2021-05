National

oi-Madhu Kota

కరోనా లాక్ డౌన్ వేళ కొందరు అధికారులు, పోలీసుల అత్యుత్సాహం సాధారణ పౌరుల పాలిట శాపంగా మారింది. అత్యవసర పనులపై వెళుతోన్న సామాన్యులపై అక్కడక్కడా కొందరు అధికారులు, వారి మందీమార్బలం ఏకంగా దాడులకు దిగుతోన్నవైనం కలకలం రేపుతున్నది. కొవిడ్ వ్యాక్సిన్ తీసుకోడానికి వెళుతోన్న ఓ యువకుడిని జిల్లా కలెక్టర్ కొట్టడం, బాధితుడి ఫోన్ పగలగొట్టడం, పోలీసులూ ఆ యువకుడిని బాదడం లాంటి దృశ్యాలతో కూడిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ గా మారింది. ఈ ఘటనలో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి తీవ్ర చర్యలకు ఆదేశించారు..

This brute is District Collector of @SurajpurDist , Chhattisgarh Ranbir Sharma. Has been suspended. Deserves far worse, of course. The IAS officer was reportedly transferred in 2015 on bribery charges. Should be made an example of and serve prison time. pic.twitter.com/qmV9YnVy6y

English summary

A District collector in Surajpur district in Chhattisgarh has been removed from his position after a video that went viral showed him slapping a youth who was allegedly out to buy medicines during lockdown on Saturday. The incident drew sharp criticism, forcing district collector Ranbir Sharma to apologise for the physical assault and for throwing the man’s phone on the ground for violating Covid-19 safety norms during the lockdown. Chief Minister Bhupesh Baghel took stock of the situation and ordered for the removal of Sharma with immediate effect. Chhattisgarh's Surajpur district collector on Saturday apologised after a video of him hitting a man for a Covid-19 norm violation during the lockdown went viral on social media.