తల్లా .. పెళ్ళామా.. ఇద్దరూ కాదు.. షెల్టర్ హోంకు పంపమన్న కోర్టు .. ట్విస్ట్ ఏంటంటే !!

oi-Dr Veena Srinivas

అలహాబాద్ హైకోర్టులో ఒక వింత ఘటన చోటుచేసుకుంది.తన కొడుకు తనకే కావాలని ఓ తల్లి, తన భర్త తన వద్దనే ఉండాలని ఓ భార్య కోర్టు మెట్లు ఎక్కారు. అయితే ఈ విచిత్రమైన కేసుకు సంబంధించి వాదనలు విన్న కోర్టు సంచలన తీర్పు ఇచ్చింది. అటు తల్లి వద్ద కాకుండా, ఇటు భార్య వద్ద కాకుండా షెల్టర్ హోమ్ లో ఉండాలని తీర్పునివ్వడం షాకింగ్ గా అనిపించినా అందుకు కారణం లేకపోలేదు.

A strange incident took place in the Allahabad High Court. Minor boy married a major girl and gave birth to a son also, the mother and wife went to the court to keep her son to herself and her husband to be with her. The court, however, gave a sensational verdict after hearing arguments of a minor boy case. The decision to stay in a shelter home.