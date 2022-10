Viral Video:నడిరోడ్డుపై వృద్దురాలి ఇబ్బంది, రోడ్డు దాటేందుకు ట్రబుల్, చివరికీ ఇలా

India

oi-Shashidhar S

మెయిన్ రోడ్డు మీద ట్రాఫిక్ భారీగా ఉంటుంది. యంగ్ ఏజ్ వారు అయితే ఓకే.. వృద్దులకు కష్టాలు మాములుగా ఉంవు. ఈ కాంక్రీట్ జంగిల్‌లో పక్కవారిని పట్టించుకునే నాథుడు లేదు. అవును అలా ఓ వృద్దురాలు ఇబ్బంది పడగా.. ఎవరూ పట్టించుకోలేదు. చివరికీ ఫైరింజన్ దిగి.. సిబ్బందే రోడ్డు దాటించారు. అందుకోసమే ట్రాఫిక్ నియంత్రించారు. ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.

English summary

elderly woman struggling to cross the road. few firefighters came to her rescue and helped her cross the busy street. heartwarming video has grabbed internet attention and firefighters are being hailed as heroes.