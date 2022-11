VIDEO:నీ కాండకావరం తగలెయ్య, కారుకు ఒరిగితే ఏం పోయిందారా అయ్యా.. వైరల్

India

oi-Shashidhar S

కేరళను దైవ భూమి అంటారు. అక్కడ జరిగిన ఓ ఘటన ఆ పేరుకు మచ్చ తీసుకొస్తోంది. అవును.. ఓ కుర్రాడు కారుకు అనుకుని ఉంటే.. తన సొమ్ము ఏదో పోయినట్టు భావించాడు కారు ఓనర్. తన బలుపును ప్రదర్శించాడు. అయితే దానిని ఒకరు వీడియో తీసి షేర్ చేయడంతో వైరల్ అవుతుంది. కారు ఓనర్ తీరు పట్ల సర్వత్రా విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఇంత అహంకారం అంటూ అంత మండిపడుతున్నారు.

రోడ్డు పక్కన ఒకతను కారు ఆపాడు. అతను పొన్యం పాలం అని.. హిస్సాద్‌గా తర్వాత గుర్తించారు. కారు పక్కకు ఓ ఆరేళ్ల బాలుడు వచ్చాడు. అతను కారుకు ఒరిగి ఉన్నాడు. దీంతో అప్పటికే కారులో ఉన్న అతనికి కోపం నశళానికి ఎక్కింది. కారు దిగేశాడు. ఇంకేముంది.. ఆ పిల్లాడిని తన్నేశాడు. దీంతో చిన్నోడు భయపడిపోయాడు. ఏం జరిగిందో ఆ పిల్లాడికి తెలియలేదు.

God's Own County has become the Devil's Own Land under the @pinarayivijayan regime. A six-year-old Rajasthani boy was kicked and manhandled for leaning on a car. This inhuman incident happend in Thalassery, Kannur.@PrakashJavdekar @AgrawalRMD @BJP4India pic.twitter.com/R0m9nd1sFQ