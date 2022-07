India

oi-Shashidhar S

కృర మృగాలు, పెద్ద జంతుజాలంతో ఆటలు ఆడొద్దు. అయినా కొందరు తీరు మారదు. ఏదో సరదగా ఆడతారు. ఇంకేముంది గాయపడతారు. ఇక్కడ ఓ వీడియోలో కూడా అంతే.. షార్క్‌తో చెలగాటం ఆడాడు. ఇంకేముంది అదీ ఒక్కసారి కరిచింది.. ఇంకేముంది చేతి నుంచి ఒక్కసారిగా రక్తం వచ్చింది. మరీ ఆ వీడియోను మీరు కూడా చూడండి.

English summary

man who released shark in the sea was bitten by the creature, in a video that has gone viral on social media