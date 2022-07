viral video: కదిలించిన వీడియో,, పిల్ల ఏనుగు కదలకపోవడంతో తల్లడిల్లిన తల్లి.. వైరల్

India

మనకు ఏదైనా ఆపాయం జరిగినా.. అచేతన స్థితిలో ఉన్న పక్కవారు సాయం చేస్తారు. మనతో ఉన్న వారు వెంటనే రియాక్ట్ కావడంతో.. ఎవరు అందుబాటులో ఉంటే.. వారు ఆస్పత్రికి తీసుకెళతారు. మరీ అదీ మూగజీవాలకు సమస్య వస్తే.. అవీ ఎవరికీ చెప్పుకుంటాయి. తమ గోడును ఎలా వెల్లబోసుకుంటాయి. ఓ ఏనుగు.. తన పిల్ల ఏనుగు పడుకునే ఉంది. దీంతో ఆ తల్లి ఏనుగు తల్లడిల్లింది. ఏం చేసిందో మీరే చూడండి.

Mother elephant can’t wake baby sound asleep and asks the keepers for help.. pic.twitter.com/WTu07sDWLb

English summary

mother elephant seeking zookeepers' help to wake her sleeping calf has gone viral on the internet. Shared by Buitengebieden on Twitter, the clip has amassed a whopping 12.4 million views.