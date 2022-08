India

oi-Shashidhar S

ఆస్తి కోసం పేగు బంధం కూడా చూడటం లేదు. కొన్నిసార్లు పేరంట్స్‌ను కూడా పట్టించుకోవడం లేదు. రోజుకో చోట ఇలాంటి ఘటన జరిగింది. ఉత్తరప్రదేశ్ ఘజిపూర్‌లో ఇలాంటి ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. అవును.. కోడలు, తన మామపై దాడికి దిగింది. ఆమెకు తండ్రి, సోదరుడు సహకరించారు. ఘటన చౌకీ పోలీసు స్టేషన్‌కు కూతవేటు దూరంలో జరిగింది. ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయడంతో వైరల్ అవుతుంది.

English summary

woman beating her father-in-law mercilessly with slippers in full public view. incident has been reported from Uttar Pradesh’s Ghazipur where a woman is seen thrashing the elderly man along with her father and brother.