మాకు ఈ భార్యలు వద్దు మహాప్రభో.. పూజలు చేసిన భార్యాబాధిత సంఘం

oi-Dr Veena Srinivas

వివాహ బంధం చాలా పవిత్రమైనది. వివాహ బంధంలో భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ ముఖ్యమే. కానీ ఆధిపత్య ధోరణి భార్యాభర్తల మధ్య ఘర్షణలకు కారణంగా మారింది. ఇక తాము వేదిస్తున్నారని ఒకరిపై ఒకరు ఆరోపణలు చేసుకోవటం, ఘర్షణలకు దిగటం, పోలీస్ స్టేషన్లలో ఫిర్యాదులు చేసుకోవటం, విడాకులు తీసుకోవటం నిత్య కృత్యంగా మారింది.

English summary

A strange incident took place in Aurangabad, Maharashtra. The members of the Wife Victims' Association went to a temple together and performed pujas saying that we do not want these wives.