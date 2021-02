వీడియో: దాడులతో అట్టుడికిన రాజధాని: బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు సహా: ఆసుపత్రిలో

National

oi-Chandrasekhar Rao

కోల్‌కత: అసెంబ్లీ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ గడువు సమీపిస్తోన్న కొద్దీ పశ్చిమ బెంగాల్‌లో తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొంటోన్నాయి. అధికార తృణమూల్ కాంగ్రెస్, భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తల మధ్య దాడులు, ప్రతిదాడులు చోటు చేసుకుంటోన్నాయి. రాజధాని కోల్‌కత సహా అనేక ప్రాంతాల్లో ఇదే పరిస్థిితి నెలకొంది. ఆ రాష్ట్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి జకీర్ హుస్సేన్‌పై క్రూడ్‌బాంబు దాడి తరువాత.. కోల్‌కత దాడులతో అట్టుడికిపోయింది. తృణమూల్ కాంగ్రెస్, బీజేపీ కార్యకర్తలు పరస్పర దాడులకు దిగారు. ఈ ఘటనలో బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు శిబాజీ సింగ రాయ్‌ గాయపడ్డారు. ఆయనను ఆసుపత్రికి తరలించారు.

కోల్‌కత ఫూల్ బగాన్ ప్రాంతంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. బీజేపీ నిర్వహించ దలిచిన ఓ సమావేశానికి హాజరు కావడానికి మాజీమంత్రి సువేందు అధికారి, శంకుదేబ్ పండా, శిబాజీ సింగ రాయ్ కోల్‌కతకు వచ్చారు. బీజేపీ కార్యకర్తలతో కలిసి ఫూల్ బగాన్ మీదుగా ర్యాలీగా బయలుదేరి వెళ్తోన్న సమయంలో తృణమూల్ కార్యకర్తలు దాడులకు దిగారు.

#WATCH I West Bengal: BJP District President North Kolkata Shibaji Singha Roy was injured after he along with party leaders including Suvendu Adhikari and Shankudeb Panda was attacked allegedly by some persons at Phool Bagan.



He has been admitted to a hospital. pic.twitter.com/ZUs2jDIEKJ