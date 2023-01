Wife: వదిన రొమాన్స్ సీన్ చూసిన మరిది, వదిన పక్కన అన్న కాదు, ప్రియుడు, ఒరేయ్, క్లైమాక్స్ లో ట్విస్ట్ !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు: వివాహం చేసుకున్న వ్యక్తి అతని భార్యతో కాపురం చేస్తున్నాడు. మరో మహిళకు వివాహం అయ్యి ఆమె భర్తతో కలిసి నివాసం ఉంటున్నది. తరువాత వీళ్లద్దరికి పరిచయం అయ్యింది. పనికి వెలుతున్నానని ఇంట్లో భార్యకు చెప్పి బయటకు వెలుతున్న వ్యక్తి అతనికి పరిచయం అయిన మహిళ ఇంటికి వెళ్లి ఆమెతో ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. భర్త బయటకు వెళ్లిన తరువాత ప్రియుడికి ఫోన్ చేస్తున్న మహిళ ప్రియుడిని ఇంటిపి పిలిపించుకుని అతనితో రొమాన్స్ చేస్తున్నది. భర్త బయటకు వెళ్లిన తరువాత ప్రియుడికి ఫోన్ చేసి ఇంటికి పిలిపించుకుని బెడ్ రూమ్ లో అంకితం అయిపోయింది. అదే సమయంలో మహిళ భర్త తమ్ముడు ఇంట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. వదిన, ఆమె ప్రియుడు రొమాన్స్ సీన్ చూసిన మరిది షాక్ అయ్యాడు. వదిన పక్కన అన్న కాకుండా ప్రియుడు ఉండటంతో మరిది రగిలిపోవడంతో కథ క్లైమాక్స్ కు చేరుకుంది.

English summary

What the younger brother did when he saw his brother's wife's illicit relationship was to kill him on the spot in Chennai.